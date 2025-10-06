<BR \/><BR \/>Der Notruf wurde am Sonntag gegen 21.30 Uhr abgesetzt: Auf der Valsugana-Staatsstraße bei Cognola, östlich von Trient, war ein Pkw in Brand geraten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1221690_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Lenker hatte Glück im Unglück – er konnte sich aus dem Fahrzeug befreien, ehe es ein Raub der Flammen wurde. Die angerückten Wehrleute löschten den Brand und sicherten die Unfallstelle. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1221693_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Zum Brand kam es, als das Fahrzeug in einen mehrere Kilometer langen Tunnel fuhr, der nach Trient führt. Der Einsatz hätte sich deutlich komplizierter gestaltet, wenn der Lenker tiefer im Tunnel angehalten hätte. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1221696_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Verletzt wurde beim Unfall niemand – die Erhebungen zur genauen Brandursache wurden aufgenommen.