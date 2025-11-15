Die Stadtverwaltung Genuas rief die Bevölkerung auf, Fahrten möglichst zu vermeiden. Auch der Flughafen Genua war betroffen: Einige Flüge wurden gestrichen.<BR \/><BR \/>Besonders angespannt ist die Lage westlich von Genua. In der Kleinstadt Pegli stürzte eine Stützmauer ein, wie Medien berichteten. Personen wurden nicht verletzt, jedoch wurden mehrere parkende Autos getroffen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1238841_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> Die Gas- und Stromversorgung wurde vorübergehend unterbrochen. Zudem stürzten zahlreiche Bäume um.<BR \/><BR \/>Im Hinterland der Stadt Voltri wurde ein größerer Erdrutsch gemeldet. Auch die ligurische Hafenstadt Imperia war von den Unwettern schwer getroffen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1238844_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Hagel und Starkregen führten dort zu zahlreichen Überflutungen von Geschäften, Straßen und Kellern. Die Schlechtwetterfront zieht allmählich in Richtung Süditalien. Auch dort herrscht Unwetter-Alarm.