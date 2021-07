Erfolg: Großer Andrang bei Nordtiroler „Impfsonntag“

„Wir haben heute umgehend veranlasst, dass dieser Impf-Aktionstag wiederholt wird und auch am kommenden Wochenende an allen Tiroler Impfzentren die Chance auf eine Erstimpfung ohne Anmeldung besteht“, sagte Gesundheitslandesrätin Annette Leja in einer Aussendung. Für den Tiroler Landeshauptmann Günther Platter war der Sonntag ein Signal, dass die Bevölkerung ein solch niederschwelliges Angebot in Anspruch nehme. Details über Impfstoff und Impfzeiten werden „zeitnah“ bekannt gegeben, hieß es.Die Menschen konnten in den Impfstraßen zwischen 3 Impfstoffen wählen. Es wurden 68,3 Prozent BioNTech/Pfizer, 2,5 Prozent AstraZeneca und 29,2 Prozent Johnson & Johnson verimpft. Direkt an Ort und Stelle wurden dann gleich auch die Zweitimpftermine vereinbart. Grundsätzlich orientiert man sich an einem Impfintervall von 28 Tagen – als erster Termin komme laut Land der 1. August infrage.Das Impfzentrum in Kundl musste bereits am Nachmittag schließen, da es völlig ausgelastet war. Schon am Vormittag bat das Land Tirol, sich nicht mehr zu den Impfstraßen in Kufstein, Kundl und Innsbruck zu begeben, sondern sich erst am Nachmittag online über die Wartezeiten und die Impfstoffverfügbarkeit zu informieren.

apa/stol