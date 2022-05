Erfolgreiche Suchaktion: Foto auf STOL führt zum entscheidenden Hinweis

„Wir sind bei solchen Suchaktionen auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Da ist es ein großer Vorteil, wenn wir die Medien mit ins Boot holen können“, erklärt der Feuerwehrfunktionär. Kurz vor 21 Uhr war am vergangenen Freitag im Überetsch die große Suchaktion gestartet worden. Der 85-jährige deutsche Tourist war von einem Spaziergang am Nachmittag nicht zurückgekehrt. „In solchen Fällen werden sofort alle Feuerwehren der Umgebung, die Bergrettung und Hundestaffeln alarmiert“, sagt Oswald Stanger: STOL hatte nach Absprache mit den Angehörigen und den Carabinieri ein Foto des Vermissten mit den Kontaktinformationen veröffentlicht. Das sollte sich später noch als entscheidend erweisen.„Der Faktor Zeit ist bei Suchaktionen wichtig“, weiß Stanger. Bis ein Uhr nachts waren Feuerwehrmänner, Bergretter und andere im Einsatz. Dann musste die Aktion einstweilen eingestellt werden. Erst um 6 Uhr am nächsten Morgen wurde sie fortgesetzt.„Die Ehefrau des Vermissten hat uns später gesagt, sie habe noch nie erlebt, dass so viele Einsatzkräfte in so kurzer Zeit mobilisiert worden seien: Das sei einzigartig weit und breit“, berichtet Stanger.Am Morgen nach seinem Verschwinden langte endlich der entscheidende Hinweis in der Feuerwehrhalle Frangart ein: Eine Frau in Labers hatte den Mann erkannt, als er an ihrem Haus in der Nähe von Schloss Rametz vorbeispazierte: „Sie hatte auf STOL sein Foto gesehen. Der Mann ist schon eine Erscheinung: Wenn man ihn sieht, erkennt man ihn gleich. Auch war es glücklicherweise so, dass er auf dem Foto der Suchaktion genau dasselbe Hemd trug wie bei seinem Verschwinden“, berichtet Stanger: „Das war schon Glück.“Wie der Mann nach Labers gelangt war, ist nicht klar: Die Frau hielt den leicht verwirrten Mann jedenfalls auf und alarmierte die Freiwillige Feuerwehr. „Sie blieb bei dem Mann, bis die Einsatzkräfte dort waren“, weiß Stanger. „Das hat wirklich super funktioniert“, freut er sich.