„Ergreifender Abend“ – Rolling Stones erinnern an Charlie Watts

„Ich muss an dieser Stelle sagen, dass es ein ergreifender Abend für uns ist, denn es ist unsere erste Tour seit 59 Jahren, die wir ohne unseren geliebten Charlie Watts machen “, sagte Frontman Mick Jagger, wie in einem Video zu hören ist, das er in der Nacht zum heutigen Mittwoch bei Instagram veröffentlichte.„Wir alle vermissen Charlie sehr.“ Neben Sänger Jagger standen seine Bandkollegen Keith Richards und Ronnie Wood am Bühnenrand. Die Aufnahme stammt von einem Auftritt am Montag in Foxborough (US-Bundesstaat Massachusetts).

apa