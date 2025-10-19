<a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/brixen-grosse-trauer-um-petra-griessmair-42" target="_blank" class="external-link-new-window" title="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/brixen-grosse-trauer-um-petra-griessmair-42">Petra Grießmair Mitterrutzner war – so wie bereits berichtet – bei einer Wanderung in Richtung Plattspitze im Bereich der Dreihornspitze in Vals tödlich abgestürzt.<\/a> Die 42-Jährige, die in Brixen als Kindergärtnerin arbeitete, hinterlässt ihren Ehemann Hannes sowie die beiden gemeinsamen Kinder David und Lia.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1227828_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Trauergottesdienst in der Pfarrkirche von Feldthurns fand Priester Alois Gurndin einfühlsame Worte des Trostes. Es sei erlaubt zu klagen, sagte der Geistliche, wie es auch in der Bibel Raum für Schmerz und Trauer gebe. Und er erinnerte an Jesu Worte: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.“ Petra sei eine gläubige Frau gewesen, betonte Gurndin.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1227831_image" \/><\/div>\r\nNach der Verabschiedung in Feldthurns fand Petra Grießmair Mitterrutzner ihre letzte Ruhestätte am Friedhof in Pinzagen. Im engsten Familienkreis wurde sie dort zur letzten Ruhe gebettet. In Pinzagen hatte die 42-Jährige auch mit ihrer Familie in einem Eigenheim gelebt.