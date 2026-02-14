„Du warst mein bester Freund, unsere größte Stütze und unser Beschützer in schweren Zeiten“, sagte „Simis“ Schwester vor Hunderten Gläubigen. Simon Dosser habe immer an sie geglaubt, sie motiviert und ihr Hoffnung gegeben, als sie es nicht leicht gehabt habe. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1276257_image" \/><\/div>\r\nSie erinnerte auch an Simon Dossers Liebe zu ihrem Sohn bzw. zu seinem Neffen Leo. „Du wirst immer ein großes Vorbild für Leo sein“, sagte Lena Dosser. Und Pfarrer Albert Pixner spendete Trost und Zuversicht: Er betonte, dass Gott ein Freund des Lebens sei, wenn man es in Momenten des Abschieds auch nicht glauben wolle. Die Liebe Gottes umfange Simon Dosser und alle Trauernden. „Wir dürfen geborgen sein in seinen Armen, an seiner Hand“, betonte der Pfarrer.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1276248_image" \/><\/div>\r\nNach dem Trauergottesdienst wurde Simon Dosser am Friedhof von dieser Welt verabschiedet und anschließend beigesetzt. Neben Mama Birgit und Schwester Lena trauern u. a. auch Vater Robert und Freundin Laura um den 18-Jährigen, der berufstätig war. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1276251_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="https:\/\/trauer.bz\/traueranzeige\/simon-dosser-11-02-2026" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Auf trauer.bz können Sie eine digitale Kerze für den Verstorbenen anzünden.<\/a><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/trauer-um-simon-dosser-er-liebte-die-natur" target="_blank" class="external-link-new-window" title="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/trauer-um-simon-dosser-er-liebte-die-natur">STOL hat natürlich ausführlich über das tragische Unglück berichtet. <\/a>