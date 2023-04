Achtung: Erhebliche Lawinengefahr in Südtirol

Nach den ergiebigen Schneefällen von Donnerstag ist die Situation auf den Bergen hochwinterlich. Die Lawinengefahr wird mit Stufe 3 als erheblich bewertet, heißt es aus dem Landesamt für Meteorologie und Lawinenwarnung in der Agentur für Bevölkerungsschutz.Am Wochenende sinkt die Lawinengefahr nur langsam, gebietsweise kann sie mit dem starken Wind am Sonntag sogar erneut ansteigen.Der Neuschnee und die mit dem stürmischen Wind entstehenden Triebschneeansammlungen können schon von einzelnen Wintersportlern leicht ausgelöst werden. Die Gefahrenstellen liegen im Steilgelände oberhalb der Waldgrenze. In der Höhe ist die Auslösebereitschaft höher.Lawinen können recht groß werden, besonders in den Gebieten mit viel Neuschnee, schreiben die Experten im Blog des Lawinenreports.Daher gilt, mit Vorsicht und Zurückhaltung unterwegs zu sein und die Situation auf keinen Fall zu unterschätzen.