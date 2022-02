Erhöhte Radioaktivität in Tschernobyl: Strahlung bis nach Südtirol?

Nach dem russischen Einfall in die Ukraine ist am Donnerstag auch die Region um Tschernobyl – 70 Kilometer von Kiew entfernt – gefallen. Russland hat nun die Kontrolle über den Reaktor, dessen Explosion 1986 vielen Südtirolern noch genau in Erinnerung ist.Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat am Freitag besorgt reagiert: In Tschernobyl lagern neben den Überresten aus dem dortigen Reaktor auch strahlende Abfälle anderer Atomkraftwerke.Medien hatten berichtet, das Personal in der Sperrzone sei gefangen genommen worden. Einem russischen Militärsprecher zufolge seien die Spezialisten eines ukrainischen Wachbataillons aber weiter im Einsatz. Es gebe keine Auffälligkeiten, die radioaktiven Werte seien normal. Die zuständige ukrainische Behörde hingegen teilte mit, sie messe deutlich erhöhte Strahlenwerte.Experten gehen davon aus, dass aufgewirbelter radioaktiver Staub in größeren Mengen in die Luft gelangt sein könnte: Bestätigen lassen sich die Angaben derzeit wegen der Situation vor Ort nicht. „Zu erahnen, was gerade in Tschernobyl vor sich geht, ist unmöglich“, sagt der Direktor des Labors für Luftanalysen und Strahlenschutz in Südtirol, Luca Verdi. „Wenn Erdbewegungen stattgefunden haben, könnte es aber schon sein, dass sich der stark radioaktive Staub dort verbreitet und die Werte um den Reaktor erhöht sind.“Für Südtirol bestehe jedenfalls bislang keine Gefahr – die räumliche Entfernung sei zu groß: „Wir überwachen die Radioaktivität unabhängig von Tschernobyl. Das Alarmnetz ist ständig aktiv – wegen der aktiven Reaktoren in Europa.“ An den Südtiroler Messstationen habe es bislang jedenfalls keine Auffälligkeiten gegeben.„Damit sich Radioaktivität aus Tschernobyl bis nach Südtirol verbreiten könnte, müsste es dort stark brennen“, erklärt Verdi: Durch eine starke Explosion und tagelang brennendes und rauchendes radioaktives Material könnten Teilchen in große Höhen gelangen und sich dann mit dem Wind bis nach Westeuropa ausbreiten. „Im Prinzip ist genau das beim Reaktorunfall 1986 passiert“, sagt er. „Aber so ein Szenario gibt es nicht.“Er sehe außerdem keinen Grund, warum Russland ein Interesse daran haben sollte, „bei Tschernobyl ein Problem herzustellen“: Russland betreibe selbst Atomkraftwerke, auch liege Tschernobyl nahe vor der eigenen Haustür. „Ukrainische Techniker kennen die Anlage sicherlich besser als russische – aber diese Anlage stammt noch aus sowjetischer Zeit, die Russen kennen sie also auch sehr gut. Es gibt einige Anlagen in Russland, die gleich gebaut sind.“Das internationale Alarmnetz sei jedenfalls aktiv und werde auch weiterhin betrieben: „Bevor man an unserer Messstation etwas bemerken würde, müssten andere Länder – etwa Rumänien, Ungarn oder Deutschland – Alarm schlagen. Und wir messen selbst auch mit. In dieser Hinsicht haben wir hier also keine Ausnahmesituation.“

kn