Erlebnisbad Acquafun: „Wiedereröffnung außer Zweifel“

Dies habe sich nun geändert, erklären Bürgermeister Klaus Rainer und der Gemeindeausschuss in einer Presseaussendung am Donnerstag.„In den vergangenen Wochen fanden verschiedenste Treffen und Aussprachen zwischen Vertretern der Gemeindeverwaltung und Vertretern des Tourismus und der Wirtschaft von Innichen statt“, heißt es in der Aussendung.Dabei habe man gemeinsame Wege und Möglichkeiten ausgelotet, um die Struktur Erlebnisbad Innichen neu zu organisieren: „Die Verantwortung soll auf mehrere Schultern verteilt werden und nicht mehr wie bisher einzig bei der Gemeinde Innichen liegen. Ein ausgereiftes Konzept mit Vision und Plan, eine solide finanzielle Basis sowie eine kompetente Führung haben oberste Priorität, um die Struktur langfristig zu festigen.“Der Vorstand des Tourismusvereins von Innichen habe sich bereits einstimmig zur Struktur bekannt und sich bereit erklärt, fortführende Gespräche zur Wiedereröffnung aber vor allem auch zur Neuorganisation zu führen, auch konnten bereits erste, wichtige Schritte gesetzt werden.„Jetzt gilt es diese Partnerschaften zu definieren und die entstehenden Synergien zwischen Gemeinde und Tourismusverein zu konkretisieren.Es finden laufend Arbeitstreffen mit verschiedensten Wirtschafts- und Steuerberatern sowie Rechnungsprüfern statt, wo über eine neue Führungsform des Erlebnisbades beraten wird.“Mitarbeiter der Gemeinde haben die Überwachung und Instandhaltung der technischen Geräte im Erlebnisbad übernommen, um Schäden während des „temporären Lockdowns“ zu vermeiden und damit die technischen Geräte dann bei der Wiedereröffnung einwandfrei funktionieren.Ebenso werden im kommenden Haushalt der Gemeinde Innichen entsprechende Geldmittel für einen zusätzlichen Betriebskostenzuschuss für das Erlebnisbad Acquafun vorgesehen., auch sei eine teilweise Mitfinanzierung der Erlebnisbäder durch das Land Südtirol vorgesehen.„Alle diese Punkte sind wesentliche Anzeichen, welche absolut keinen Zweifel über eine Wiedereröffnung des Erlebnisbades lassen“, ist man in der Gemeinde Innichen überzeugt.Man gehe davon aus, im Laufe der nächsten Wochen weitere konkrete Details und Fakten zur Wiedereröffnung und Neuorganisation des Erlebnisbades präsentieren zu können.