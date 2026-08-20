„Das werden zwei gute Tage, um die akute Trockenheit zumindest ein wenig zu lindern“, schreibt Dieter Peterlin auf dem Kurznachrichtendienst X und spricht damit aus, was sich wohl viele Südtiroler denken. Eine südwestliche Höhenströmung bringt feuchte und labile Luftmassen ins Land, die Folge sind kräftige Regenschauer und Gewitter. <BR \/><BR \/>Sowohl am heutigen Donnerstag als auch am morgigen Freitag gibt es verbreitet Niederschlag, die vor allem in den Südstaulagen auch ergiebig ausfallen können. Gleichzeitig gehen die Temperaturen deutlich zurück und erreichen kurz vor dem Wochenende nur mehr Höchstwerte von 24 Grad. Erst am Freitagabend beruhigt sich das Wetter wieder. Und damit war's das mit der Verschnaufpause für die Natur – zumindest vorerst. <BR \/><BR \/>Am Samstag und Sonntag gibt es aktuellen Prognosen zufolge mehr Sonnenschein, wenn auch nicht ungetrübt. Ebenso freundlich bleibt es am Montag, wobei die Gewitterneigung vor allem am Nachmittag erneut etwas ansteigt. Am Dienstag werden die Niederschläge dann voraussichtlich etwas häufiger mit Höchstwerten von bis zu 29 Grad. <BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie auf der STOL-Wetterseite.<\/a>