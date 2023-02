Ermittler beschlagnahmen Unterlagen zum Wahlkampfspenden-U-Ausschuss

Von 2 Seiten sind Ermittler Anfang der Woche in den Landtag gekommen: Carabinieri im Auftrag des Rechnungshofes, Finanzbeamte im Auftrag der Staatsanwaltschaft. Am Montag und Dienstag haben sie Kopien sämtlicher Unterlagen des Untersuchungsausschusses zu den Wahlkampfspenden verlangt und diese erhalten. Einen Grund nannten die Ermittler dabei nicht.Die Staatsanwaltschaft Bozen liefert diesen am Donnerstag per Aussendung: „Auf Medienanfragen hin teilt die Staatsanwaltschaft Bozen mit, dass die wirtschafts- und finanzpolizeiliche Abteilung der Finanzwache Bozen am heutigen 16.02.2023 beim Südtiroler Landtag ein Dekret zur Vorweisung ausgeführt hat, mit dem angeordnet wurde, Unterlagen des mit Dekret Nr. 97/22 vom 16.06.2022 der Landtagspräsidentin Rita Mattei eingerichteten Untersuchungsausschusses einzuholen. Zweck dieses Rechtsakts ist die Beschaffung von Beweismitteln in einem Strafverfahren, das von einem Strafantrag wegen übler Nachrede ausgelöst worden ist“, heißt es darin wörtlich.