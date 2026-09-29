Eine Untersuchung der italienischen Staatspolizei gegen extremistische Online-Netzwerke hat zu einem Einsatz im Trentino geführt. Im Mittelpunkt steht ein 17-Jähriger aus dem Trentino, der von der Digos von Verona festgenommen wurde. <BR \/><BR \/>Die Ermittlungen laufen bereits seit Herbst 2025. Ausgangspunkt war die Überwachung von rassistischen und extremistischen Online-Kanälen. Dabei geriet laut Ermittlern ein minderjähriger Nutzer ins Visier, bei dem sich Hinweise auf eine zunehmende ideologische Radikalisierung und eine wachsende Gewaltbereitschaft ergeben haben sollen.<h3>\r\nDokumente zu Waffen, chemischen Substanzen und Herstellung von Sprengvorrichtungen<\/h3>Bei einer anschließend Hausdurchsuchung stießen die Beamten auf neonazistische Fahnen und Symbole sowie verschiedene Waffen und Waffenattrappen. Sichergestellt wurden unter anderem Schwerter, Macheten und Messer, Armbrüste sowie Soft-Air-Repliken von Pistolen und Gewehren. Auch handschriftliche Aufzeichnungen mit Symbolen und Zeichnungen wurden beschlagnahmt.<BR \/><BR \/>Noch brisanter ist nach Angaben der Ermittler das Material, das auf den elektronischen Geräten des Jugendlichen gefunden wurde. Darunter sollen sich zahlreiche Nazi-Propaganda-Inhalte befunden haben.<h3>\r\nUnterlagen zu terroristischen Anschlägen<\/h3>Die Ermittler stießen demnach auch auf Dokumente zu Waffen, chemischen Substanzen und der Herstellung improvisierter Sprengvorrichtungen. Weitere Unterlagen sollen sich mit Überwachungs- und Angriffstechniken sowie möglichen Formen terroristischer Anschläge beschäftigt haben.<BR \/><BR \/>Auch Verbindungen zu früheren rechtsterroristischen Gewalttaten spielen in den Ermittlungen eine Rolle. Die Digos fand laut eigener Darstellung unter anderem Aufnahmen und Schriften, die auf eine Verherrlichung terroristischer Täter und extremistischer Ideologien hindeuten.<h3>\r\nErmittlungen sind noch nicht abgeschlossen<\/h3>Besonders aufmerksam wurden die Ermittler schließlich auf Online-Kommunikation des Jugendlichen. In mehreren Gesprächen sollen Gewaltfantasien und mögliche Angriffsziele thematisiert worden sein. Genannt worden seien unter anderem Angehörige verschiedener gesellschaftlicher und politischer Gruppen.<BR \/><BR \/>Der 17-Jährige wurde nach der Festnahme in eine Aufnahmeeinrichtung für Minderjährige in Treviso gebracht. Die zuständige Justiz bestätigte inzwischen die Rechtmäßigkeit der Festnahme.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen sind damit noch nicht abgeschlossen. Die Digos versucht insbesondere, die Kontakte des Jugendlichen in den einschlägigen Online-Netzwerken genauer zu rekonstruieren und die Bedeutung der sichergestellten Materialien zu klären. Die gegen den Minderjährigen erhobenen Vorwürfe müssen im weiteren Verfahren von der Justiz geprüft werden.