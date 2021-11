Ermittlungen gegen Impfgegner in Italien

Bei 17 Aktivisten, die auf Telegram-Kanälen zu Widerstand gegen die 3G-Pflicht in Italien aufgerufen hatten, wurden Hausdurchsuchungen durchgeführt. Die Durchsuchungen fanden in mehreren Städten – darunter Venedig, Mailand und Rom – statt, teilte die Polizei am Montag in einer Presseaussendung mit.Laut Medienberichten wurden die Drohungen, die unter anderem hochrangige Politiker wie Premier Mario Draghi betrafen, im Chatkanal „Basta Dittatura!“ (Schluss mit der Diktatur!) veröffentlicht, einem Telegram-Kanal, der häufig von Impfgegnern zu Aufrufen gegen die „Gesundheitsdiktatur“ in Italien verwendet wird. Auch Wissenschafter wurden zum Ziel von Drohungen. Nach anhaltenden Protesten in Italien gegen die 3G-Pflicht am Arbeitsplatz waren die Schutzvorkehrungen für den italienischen Premier verschärft worden. Sowohl rund um den Regierungspalast als auch um die Privatwohnung Draghis wurden die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. Gruppen von Impfgegnern hatten in den vergangenen Tagen auf Telegram-Kanälen zu Demonstrationen vor Draghis Wohnung aufgerufen. Sie hatten auch die Adresse von Draghis Wohnsitz im römischen Nobelviertel Parioli veröffentlicht.Die Regierung hatte die Anwendung des Grünen Passes Mitte Oktober ausgeweitet. Seitdem gilt die 3G-Regel, um in die Arbeit gehen zu können. Tausende Menschen gingen am Samstag und Sonntag in Padua, Turin, Florenz und Mailand erneut auf die Straßen, um gegen den Grünen Pass zu protestieren.Vor allem auch in Südtirol steigen die Infektionszahlen weiter. Unter anderem wird über strengere Regeln in Gemeinden mit besonders vielen Infektionen diskutiert. Aufgrund der steigenden Zahlen ist laut Experten gerade jetzt eine Booster-Impfung wichtig. Welche Regeln Geimpfte zudem einhalten müssen, um sicher durch die neue Welle zu kommen, lesen Sie hier.

apa/stol