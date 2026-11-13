Mit der durch die Bundespolizei erfolgten Rückgabe der Gewehre an die Verantwortlichen der drei Kompanien am 10. November direkt am Grenzübergang in Kiefersfelden ist die umfassend rechtlich geprüfte Angelegenheit abgeschlossen.<BR \/><BR \/>In einer Aussendung bekennen sich die Tiroler Schützen ausdrücklich zu einem verantwortungsvollen Umgang mit ihren historischen Traditionswaffen sowie zur Einhaltung aller geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Unverändert gelte: Die Tiroler Schützen stehen für die Werte von Heimat, Glauben, Tradition und gesellschaftlicher Verantwortung. Von jeder Form extremistischer und insbesondere nationalsozialistischer Ideologie distanziere man sich ausdrücklich und unmissverständlich.<BR \/><BR \/>„Für die betroffenen Kompanien kann damit ein belastendes Kapitel abgeschlossen werden, sodass der Fokus wieder auf der Pflege von Brauchtum, Tradition und gesellschaftlichem Engagement liegen kann“, so Landeskommandant Major Thomas Saurer. Für ihn ist das Thema nun jedoch nicht erledigt: „Wir Schützen stehen zu unserer Tradition, aber wir stehen ebenso zu unserer Verantwortung. Wir haben die notwendigen Konsequenzen bereits gezogen und werden alles daransetzen, dass sich ein solcher Vorfall nicht wiederholt. <BR \/><BR \/>Die Bundesleitung hat nicht erst nach Abschluss der Ermittlungsverfahren reagiert, sondern bereits während der laufenden Verfahren entsprechende Maßnahmen beschlossen und Empfehlungen an alle 235 Kompanien ausgesprochen. Der verantwortungsvolle und sichere Transport von Waffen, das Mitführen der stets gültigen und erforderlichen Dokumente sowie die dauerhafte Unkenntlichmachung von NS-Symbolen auf Waffen und Ausrüstungsgegenständen werden konsequent und nachhaltig umgesetzt.“