Ermittlungen gegen „Philosoph des Verbrechens von Butscha“

Die Generalstaatsanwaltschaft in Kiew hat Ermittlungen gegen den russischen Politologen Timofej Sergejzew eingeleitet, der am 3. April ein Manifest veröffentlicht hat, in dem er die Umerziehung der Ukrainer und das Ende eines souveränen Staats namens „Ukraine“ gefordert hatte. Er werde als Verdächtiger in einem Verfahren geführt, das sich mit unter anderem mit öffentlichen Aufrufen zu Völkermord beschäftige, informierte die ukrainische Anklagebehörde am Samstag.