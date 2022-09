Ermittlungen nach Brand in provisorischer Moschee in Frankreich

Augenzeugen hätten in der Nacht Personen mit einem Kanister auf dem Gelände gesehen; anschließend sei das Feuer in dem als Moschee genutzten Zelt ausgebrochen, hieß es. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr sei dieses bis auf die Metallstrukturen abgebrannt, schrieb die Vereinigung der Muslime von Rambouillet im Netz. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen.Frankreichs Innenminister Gerald Darmanin bekundete in den sozialen Netzwerken „Solidarität mit den Muslimen in Rambouillet, deren Gebetsstätte heute Nacht durch ein Feuer zerstört wurde“. Auch die Internationale Liga gegen Rassismus und Antisemitismus (LICRA) drückte ihre Solidarität mit den Gläubigen der Moschee in Rambouillet aus.