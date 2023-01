Ermittlungen nach tödlichem Polizeischuss in Wien

Laut den Nachbarn kam es schon in der Vergangenheit immer wieder zu Problemen und Bedrohungen. Der Österreicher wurde bereits wegen Nötigung und gefährlicher Drohung angezeigt, weshalb auch bereits das Waffenverbot gegen ihn ausgesprochen worden war. Die Langwaffe, mit der der 60-Jährige dutzende Male auf die Beamten feuerte ( STOL hat berichtet ), wurde sichergestellt.Die Tatortarbeit und Spurensicherung war am Sonntag noch im Gange, weitere Waffen wurden zumindest vorerst nicht sichergestellt, berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst. Unklar war vorerst auch, wie viele Schüsse genau abgegeben wurden, sowohl vom 60-Jährigen als auch von der Polizei. In den Wänden fanden sich zahlreiche Einschusslöcher.Die Ermittlungen zum tödlichen Schusswaffengebrauch werden von der Staatsanwaltschaft Wien geleitet, die Untersuchung führen steirische Polizisten durch.