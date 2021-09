Ermittlungen wegen Drogenhandel gegen Salvinis Medienguru Morisi

Ein Skandal erschüttert die in Rom mitregierende Rechtspartei Lega um Ex-Innenminister Matteo Salvini, ausgerechnet vor den Kommunalwahlen am kommenden Sonntag und Montag, zu denen 12 Millionen Italiener aufgerufen sind.Der 48-jährige Luca Morisi, der seit 2013 als Medienguru an Salvinis Seite steht, hatte vergangene Woche überraschend auf seinen Posten als Kommunikationsverantwortlicher des Lega-Chefs verzichtet und dabei „private Gründe“ angegeben.Die römische Tageszeitung „La Repubblica“ berichtete am heutigen Montag, dass gegen Morisi Ermittlungen wegen Drogenhandels laufen. In seiner Wohnung wurden bei einer Durchsuchung Drogen beschlagnahmt. Belastet wurde er von 3 Jugendlichen, die berichtet hatten, von Morisi Rauschgift gekauft zu haben. Die Ermittlungen laufen noch.Morisi entschuldigte sich bei seiner Partei und seiner Familie für „meine Schwäche und meine Fehler“. „Ich habe kein Verbrechen begangen, aber die persönliche Angelegenheit, die mich betrifft, stellt einen schweren Sturz dar“, schrieb Morisi am heutigen Montag. Er sei bereits von all seinen Posten in der Lega Nord zurückgetreten.„Es ist ein sehr schmerzhafter Moment in meinem Leben, der ungelöste existenzielle Probleme offenbart, denen ich in nächster Zeit so viel Zeit wie möglich widmen muss, wobei ich auf die Unterstützung und Zuneigung der Menschen zähle, die mir am nächsten stehen“, schrieb Morisi.Der Internet-Experte, der an der Universität von Verona Informatik-Philosophie unterrichtet, hatte mit einem jungen und effizienten Team von Kommunikationsexperten effektheischende Slogans entworfen, die in den vergangenen Jahren bei der Wählerschaft besonders gut ankamen. Das Team nannte sich „Die Bestie“. Ganz besonders liebt der technologisch versierte Morisi Liveschaltungen in Eigenproduktion auf Facebook. Dabei filmt Salvini sich mit seinem Tablet oder dem Handy selbst und redet direkt zu den Italienern. Damit vermeidet er lästige Fragen von Journalisten und pflegt direkt die Kommunikation mit den Bürgern.Die Justizprobleme Morisis sind ein schwerer Imageschlag für Salvini, der sich den Kampf gegen den Drogenhandel in den italienischen Städten auf die Fahne geschrieben hat. Am 3. und 4. Oktober sind Kommunalwahlen in 1300 italienischen Gemeinden, darunter, Rom, Mailand, Turin, Neapel und Bologna, bei denen die Rechtsparteien um die Lega gut abzuschneiden hoffen. Salvini ist seit Wochen mit der Wahlkampagne beschäftigt und tourt durch Italien.

apa