Corona-Hilfsgelder: Ermittlungen wegen Millionen-Betrug

Die Erhebungen hatten in Rimini begonnen und dehnten sich auf mehrere Regionen aus. Insgesamt wird gegen 78 Personen ermittelt.80 Hausdurchsuchungen wurden durchgeführt. Der Gesamtbetrag durch die mit falschen Steuergutschriften unrechtmäßig erhaltenen Gelder beläuft sich auf 440 Millionen Euro, teilten die Ermittler mit. 8 Personen wurden festgenommen und unter Untersuchungshaft gestellt, 4 weitere befinden sich in Hausarrest.20 Unternehmern und 3 Buchhaltern wurden Berufsverbote auferlegt. Laut den Ermittlern gehörten sie einer Vereinigung mit Sitz in Rimini an, die Zweigstellen in ganz Italien betreibt.9 der Verdächtigen hatten einen Antrag auf Einbürgerung gestellt, 3 weitere waren wegen mafiöser Verbindungen vorbestraft.

apa