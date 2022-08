Erneut 3 Personen in Südtirol an Corona gestorben – 282 Neuinfektionen

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Südtirol 123 PCR-Tests untersucht und dabei 6 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 276 positive Antigentests. 3 Personen sind in den vergangenen 24 Stunden in Südtirol an Corona gestorben.