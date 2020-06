Erneut 3 tote Schafe in Nordtirol aufgefunden

Ein Wolf werde als Verursacher vermutet, teilte das Land am Samstag mit. Die Proben werden nun nach Wien zur Untersuchung geschickt.Im Grenzgebiet zu Bayern gab es in letzter Zeit vermehrt Meldungen von Wolfssichtungen – von Rissen war bisher allerdings nichts bekannt. Die Bevölkerung wurde nun gebeten, entsprechende Hinweise an die Bezirkshauptmannschaft zu melden. In Nordtirol waren in diesem Jahr wiederholt tote Tiere aufgefunden worden. In Serfaus (Bezirk Landeck) wurde zuletzt bei 22 getöteten Schafen die DNA eines Wolfes nachgewiesen.

apa