Erneut 4 Personen an Corona gestorben – 986 Neuinfektionen

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Südtirol 832 PCR-Tests untersucht und dabei 74 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 912 positive Antigentests. 2 Personen liegen auf den Intensivstationen. Am Montag war erstmals seit fast 3 Wochen keine Person in Südtirol an Corona gestorben, heute gibt es leider wieder 4 Todesfälle zu vermelden. Die Wocheninzidenz ist auf 887 gesunken.