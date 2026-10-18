Aktuell (12.40 Uhr) gibt es zwischen Klausen und der Baustelle bei Vahrn 15 Kilometer Stau. Sie müssen mit eineinhalb Stunden Verzögerung rechnen. <BR \/><BR \/>Auch bei der Ausfahrt Klausen\/Gröden ist mit Verzögerungen zu rechnen. Dort beträgt der Zeitverlust rund 25 Minuten, heißt es von <a href="https:\/\/www.verkehrsinfos.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verkehrsinfos IT.<\/a> Autofahrer sollten besonders aufmerksam sein und auf das Stauende achten.<h3>\r\nStaus auch auf den Staatsstraßen<\/h3>Nicht nur auf der Autobahn ist Geduld gefragt. Auf der Brennerstaatsstraße (SS12) kommt es zwischen Klausen und Schrambach zu einem Zeitverlust von rund 15 Minuten.<h3>\r\nSterzing musste gesperrt werden<\/h3>Am gestrigen Samstag musste wegen extrem hohen Verkehrsaufkommens auf der A22 und der Staatsstraße vorübergehend sogar die Stadt Sterzing abgesperrt werden – <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/verkehrskollaps-sterzing-ist-gesperrt-stau-auf-brennerautobahn" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie mehr dazu. <\/a><\/b><BR \/><BR \/>Aktuelle Informationen zur Verkehrslage finden sich unter <a href="https:\/\/www.verkehrsinfos.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verkehrsinfos IT.<\/a>