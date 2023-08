Erneut Einbrecher in Bozen unterwegs

Die Einbrecher sind mittlerweile jede Nacht auf Beutezug. Bekanntlich gab es in der Dreiheiligengasse eine Einbruchserie in einem Mehrfamilienhaus, nun sind die Übeltäter auch im Zentrum unterwegs.Bereits in der Nacht auf Montag war ein Lederwarengeschäft in der Goethestraße ins Visier eines Kriminellen geraten. Er hat einen Schaukasten eingeschlagen und die darin ausgestellten Ledergürtel mitgenommen. „Passiert ist es wohl gegen Mitternacht“, sagt der Geschäftsbetreiber. Zu diesem Zeitpunkt hätten Anrainer ein Geräusch von zerberstendem Glas wahrgenommen. Der Wert der gestohlenen Gürtel ist nicht unbeträchtlich, da es sich um hochwertige Ware handelt. Weil der Einbrecher mit roher Gewalt zu Werke ging, muss wohl auch der Schaukasten erneuert werden: Der gesamte Rahmen ist verbogen.Das Traditionsgeschäft wird seit dem Jahr 1945 von derselben Familie geführt. „In der Vergangenheit hat es immer wieder Einbrüche gegeben“, erklärt der Beitreiber. Es lasse sich aber feststellen, dass sich die Situation in den vergangenen Jahren doch zugespitzt habe. Anzeige bei der Polizei wurde erstattet.In der Nacht auf Dienstag erhielt dann der Bio-Laden am Dominikanerplatz unerwünschten Besuch.Ein bislang unbekannter Mann hat die Schiebetür beim Eingang aufgebrochen und sich Zugang zum Geschäft verschafft. Dieses ist videoüberwacht. Anzeige wurde erstattet, die Aufnahmen wurden an die Ordnungskräfte zur Auswertung übergeben. Mehr wollte die Geschäftsführerin nicht sagen. Mitgenommen hat der Einbrecher mehrere Produkte und eine geringe Geldsumme. „Der größte Schaden ist mit Sicherheit die aufgebrochene Tür“, sagt sie. Es ist nicht das erste Mal, dass das Geschäft Ziel von Einbrechern wurde.