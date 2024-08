Erneut Erdbeben in der Region des „Supervulkans“ bei Neapel

Foto: © ANSA / INGV

Es war in vielen Stadtteilen sowie in mehreren anderen Städten der Region deutlich zu spüren und löste erneut Angst in der Bevölkerung aus, berichtete das italienische Vulkanologie-Institut INGV.Das Beben, das in einer Tiefe von nur 2,4 Kilometern gemessen wurde, war in der Hafenstadt Pozzuoli sowie auch in den Nachbargemeinden und in verschiedenen Bezirken der Stadt Neapel, darunter Fuorigrotta und Bagnoli, klar zu spüren. Es wurden keine Schäden gemeldet, wie die Behörden berichteten.Die Campi Flegrei (wörtlich übersetzt: die Brennenden Felder) sind ein insgesamt 150 Quadratkilometer großes vulkanisches Areal, das sich sowohl an Land als auch im Meer erstreckt. Das Gebiet umfasst Dutzende Eruptionskrater. Der erste Ausbruch vor rund 34.000 Jahren soll mit jenen des Tambora 1815 und des Krakatau 1883 in Indonesien vergleichbar gewesen sein, die das Weltklima veränderten.