Erneut heftige Gewitter in Teilen Südtirols

Am Sonntagabend und in der Nacht auf Montag ist es in weiten Teilen Südtirols wieder zu heftigen Gewittern gekommen. Die Feuerwehren wurden zu mehreren Einsätzen im Pustertal, Eisacktal und Großraum Bozen gerufen, um überschwemmte Keller, Garagen und Wohnungen auszupumpen und Erdrutsche zu beseitigen.Zunächst rückten die Freiwilligen Feuerwehren von Niederolang und Geiselsberg mit Unterstützung der Feuerwehr Mitterolang gegen 18.30 Uhr aus, weil mehrere kleine Bäche über die Ufer traten. Dadurch wurden einige Brücken und Straßen in Niederolang sowie in Geiselsberg vermurt.Gegen 23 Uhr zogen die heftigen Gewitter dann über den Bozner Talkessel. Durch den Starkregen kam es zu zahlreichen Überschwemmungen von Straßen und Straßenunterführungen.Auch in mehrere Wohngebäude drangen Wassermassen ein und führten zu Überschwemmungen in den Kellerräumen. Zudem mussten die Feuerwehren Geröll und mehrere Äste entfernen, die wegen der heftigen Windböen auf Straßen gestürzt waren.Auf der Brennerstaatsstraße zwischen Bozen Nord und Blumau hat eine Mure die Straße verlegt. Die Staatsstraße ist aktuell für den Verkehr gesperrt. Am heutigen Montagmorgen werden die Feuerwehren die Erdmassen von der Staatsstraße entfernen. Bevor die Brennerstaatsstraße zwischen Bozen Nord und Blumau wieder für den Verkehr freigegeben wird, wird ein Geologe einen Lokalaugenschein durchführen.Bei den Unwettern im Großraum Bozen standen die Berufsfeuerwehr sowie die Freiwilligen Feuerwehren Bozen, Gries und Haslach mit mehreren Mannschafen über mehrere Stunden im Einsatz. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

