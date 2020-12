Erneut Lawinenabgang in Ulten

Nachdem es am Samstagnachmittag in Ulten bereits zu 2 Lawinenabgängen gekommen war ( STOL hat berichtet) , löste sich gegen 18. 15 in St. Walburg erneut eine Lawine. Diese soll ersten Informationen zufolge auf eine Hofstelle abgegangen sein. Verletzt wurde niemand.Im Einsatz stehen die Freiwillige Feuerwehr St. Walburg und der Bergrettungsdienst.

