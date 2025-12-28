Der Assistenzeinsatz erfolgt auf Anforderung der Landeswarnzentrale Tirol, hieß es in einer Aussendung des Verteidigungsministeriums. Laut Wimmer sollen zwei Agusta Bell 212 „AB212“ zum Einsatz kommen. Der Agusta Bell 212 ist laut Bundesheer ein mittlerer Transporthubschrauber mit zwei Triebwerken und einem Kufenlandegestell. Er kann bis zu 14 Personen transportieren. <BR \/><BR \/>Eine Seilwinde und ein Außenlasthaken ermöglichen vielfältige Einsätze, auch bei der Waldbrandbekämpfung. Der Hubschrauber erreicht eine Reisegeschwindigkeit von 162 km\/h, hat eine Reichweite von 420 Kilometern und kann rund 1.000 Kilogramm Löschwasser aufnehmen. Gegen 9.00 Uhr befanden sich vorerst noch zwei Polizeihubschrauber im Löscheinsatz. Auch vom Boden aus versuchte man, der Flammen endgültig Herr zu werden.<h3>\r\nNoch kein „Brand aus“<\/h3>Kurz vor Einbruch der Dunkelheit am Samstag war der Brand unter Kontrolle gebracht und eingedämmt worden, „Brand aus“ konnte vorerst aber noch nicht gegeben werden. Aufgrund der Dunkelheit wurden die Löscharbeiten, die zu einem Gutteil aus der Luft durchgeführt wurden, am frühen Abend vorerst unterbrochen. Betroffen war ein bewaldeter, sehr steiler Berghang in einem schwer zugänglichen Gebiet im Bereich „Tobl“ östlich der Höttinger Alm und südwestlich der Seegrube auf rund 1.400 Metern Höhe. Verletzt wurde niemand, auch Infrastruktur kam nicht zu Schaden.<h3>\r\n150 Feuerwehrleute im Einsatz<\/h3>Rund 150 Feuerwehrleute standen seit Ausbruch des Brandes kurz nach Samstagmittag im Einsatz - neben der Berufsfeuerwehr Innsbruck auch Freiwillige Feuerwehren aus der Tiroler Landeshauptstadt und von umliegenden Gemeinden. Auch drei Polizeihubschrauber aus Tirol, Vorarlberg und Salzburg sowie der Notarzthubschrauber „C1“ kämpften gegen die Flammen an.<BR \/><BR \/>Die Brandursache blieb indes vorerst unklar. Im Bereich ebenjener Skiabfahrt „Tobl“ hatten aber Zeugen mehrere Personen beim Hantieren mit pyrotechnischen Gegenständen beobachtet, informierte die Polizei Samstagabend. Ob ein Zusammenhang mit dem Brandausbruch bestand, könne derzeit nicht bestätigt werden, hieß es. Etwaige weitere Zeugen wurden ersucht, sich an die Exekutive zu wenden.<BR \/><BR \/>Unterdessen galt am Sonntag ein Betretungs- und Aufenthaltsverbot für die Bereiche nördlich des Planötzenhofes, nördlich des Gramartbodens, nördlich des Rastlbodens und für den direkten Bereich des Gramartbodens, teilte die Stadt Innsbruck mit. Auch die Wanderwege auf der Nordkette blieben vorerst großräumig gesperrt.