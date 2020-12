Letzter Tag vor Lockdown in Italien – Stadtzentren gestürmt

Millionen von Italienern verreisten, um vor Inkrafttreten der inneritalienischen Reisebeschränkungen Angehörige außerhalb ihrer Region zu erreichen. Die Italiener müssen Weihnachten und Silvester in diesem Jahr im strikten Lockdown verbringen. Das ganze Land wird ab Montag zur „Roten Zone“ erklärt – der höchsten Stufe der dreifarbigen Corona-Skala. Zwischen 21. Dezember und 6. Jänner gelten strikte Einschränkungen. Nur an vier Tagen werden die Regelungen etwas gelockert.Verschiedene Aufnahmen zeigen Menschenansammlungen auf den Straßen und lange Schlangen in Rom, Mailand, Neapel, oder auch in Turin. Es scheint fast so, als wäre es wie jedes andere Wochenende kurz vor Weihnachten – trotz Corona wollen die Leute auch in diesem Jahr nicht auf einen Einkaufsbummel in der Stadt verzichten.In Rom wurden Straßen wegen der großen Menschenmenge gesperrt.Die italienischen Behörden wollen scharf gegen Verstöße gegen die beschlossenen Anti-Corona-Beschränkungen über die Weihnachtsfeiertage vorgehen. So sollen zwischen Weihnachten und Neujahr 70.000 Sicherheitskräfte im Einsatz sein, kündigte das Innenministerium an. Auch Grenzen, Flughäfen und Bahnhöfe sollen streng kontrolliert werden. Für aus dem Ausland Einreisende gilt ab heute (Sonntag) eine zehntägige Quarantänepflicht. Einer Quarantäne müssen sich auch Italiener unterziehen, die aus dem Ausland zurückkehren.

ansa/apa