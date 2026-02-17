Der Skifahrer, der die Gruppe leitete, sei verletzt worden. Die beiden anderen Skifahrer seien unversehrt, erklärte die Staatsanwaltschaft weiter.<BR \/><BR \/>Die Lawinengefahr im Gebiet La Grave am Berg La Meije war am Dienstag aufgrund einer Kombination von Neuschnee und Wind laut dem französischen Wetterdienst „hoch“. Mit dem Vorfall hat sich die Zahl der seit Saisonbeginn durch Lawinenunglücke getöteten Menschen in Frankreich auf 27 erhöht. <BR \/><BR \/>Die meisten von ihnen starben den Angaben zufolge im Jänner. Erst am Freitag waren drei Skifahrer, darunter zwei Briten, in den französischen Alpen bei einem Lawinenabgang ums Leben gekommen.