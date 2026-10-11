<BR \/>Die Armee schickte vier Hubschrauber zur Unterstützung der Rettungs- und Evakuierungsarbeiten in die Region. Der Wasserstand des Flusses Budhi Gandaki stieg unterdessen weiter an. Im Internet veröffentlichte Videoaufnahmen zeigten, wie der über die Ufer getretene Fluss Trümmer und ganze Häuser mit sich riss. Nach Angaben der Behörden hatte ein Erdrutsch die Sturzflut ausgelöst. Durch die Überschwemmungen seien auch vier Brücken und drei im Bau befindliche Wasserkraftwerke beschädigt worden.<BR \/><BR \/>Ende August war eine gigantische Sturzflut durch das Grenzgebiet zwischen Nepal und der autonomen Region Tibet in China gerauscht. Mehr als 1.400 Menschen starben, tausende weitere werden noch vermisst. Ausgelöst wurde die Sturzflut durch einen Gletscherabbruch im Himalaya.<BR \/><BR \/>Die Überschwemmung am Sonntag wecke Erinnerungen an die Katastrophe im August, sagte ein Vertreter der Gemeinde Chumnubri. „Das ist ein Albtraum für uns“, fügte er hinzu. „Unser Haus wurde weggerissen, und wir haben keinen Strom.“ Zum Glück gebe es bisher keine Opfer.<BR \/><BR \/>In Nepal ereignen sich wie in ganz Südasien während der Monsun-Zeit häufig Überschwemmungen und Erdrutsche. Im September kamen dabei in Nepal nach Behördenangaben mindestens 21 Menschen ums Leben. Nach Angaben von Forschenden kommt es infolge des Klimawandels häufiger zu solchen Extremwetter-Ereignissen.