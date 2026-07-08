Die Explosion ereignete sich am Mittwochmorgen auf dem Betriebsgelände des traditionsreichen Feuerwerksherstellers in der Provinz Rieti, unweit der Grenze zwischen den Regionen Latium und Abruzzen. Der Knall war noch in mehreren Kilometern Entfernung zu hören. Über dem Werksgelände stieg eine dichte Rauchsäule auf, während zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Carabinieri zum Unglücksort eilten.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1333887_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nLöscharbeiten gestalteten sich besonders schwierig<\/h3>Feuerwehrleute suchten stundenlang unter den Trümmern eines eingestürzten Gebäudes nach Vermissten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft handelt es sich bei den Todesopfern um die 60-jährige Teresa Tozzi und um ihren 30-jährigen Sohn Simone Colle. Der Mann gehörte zu den drei Beschäftigten, die sich zum Zeitpunkt der Explosion in dem Gebäude befanden. Die beiden übrigen Mitarbeiter überlebten den Unfall. Während die Rettungskräfte nach weiteren möglichen Opfern suchten, kämpfte die Feuerwehr gegen den Brand, der sich nach der Explosion auf dem Werksgelände ausgebreitet hatte. Wegen der gelagerten pyrotechnischen Stoffe gestalteten sich die Löscharbeiten besonders schwierig.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1333890_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Ursache der Explosion war zunächst unklar. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich die Detonation in einem Betriebsgebäude, in dem Schießpulver und andere Materialien für die Herstellung von Feuerwerkskörpern verarbeitet oder gelagert wurden. Die Staatsanwaltschaft leitete ein Ermittlungsverfahren ein.<h3>\r\nIm Juli 2023 starben bereits drei Beschäftigte bei einer Explosion<\/h3>Das Unglück ruft schmerzhafte Erinnerungen an den Juli 2023 wach. <BR \/>Damals waren bei einer Explosion in derselben Feuerwerksfabrik drei Beschäftigte ums Leben gekommen: Franco Colle sowie seine beiden Kinder Anna und Claudio aus Avezzano. Dabei handelt es sich um Angehörige der Frau und ihres Sohnes, die am Mittwoch ums Leben gekommen sind. Nach dem damaligen Unglück waren Fragen nach den Sicherheitsstandards in dem Betrieb laut geworden. Nun müssen die Ermittler erneut klären, wie es trotz der Erfahrungen aus der Vergangenheit zu einem weiteren folgenschweren Unfall kommen konnte.<BR \/><BR \/>Die Feuerwerksindustrie gilt wegen des Umgangs mit explosionsgefährlichen Stoffen als besonders risikoreich. Entsprechend streng sind die Sicherheitsvorschriften. Ob diese im vorliegenden Fall eingehalten wurden oder ob technisches Versagen beziehungsweise menschliche Fehler zu der Katastrophe führten, sollen die nun eingeleiteten Untersuchungen zeigen.