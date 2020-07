Erneut über 100 Neuinfektionen in Österreich

Mit 133 Neuinfektionen ist am Mittwoch wieder ein Zuwachs von mehr als hundert Corona-Fällen in Österreich vermeldet worden, nachdem am Montag 51 und am Dienstag 73 publiziert wurden. Mit Stand 15. Juli sind österreichweit 710 Personen an den Folgen des Corona-Virus gestorben. Derzeit befinden sich 96 Personen im Spital und davon 10 der Erkrankten auf Intensivstationen.