Eine angeforderte Wildtierimmobilisatorin sowie der zwischenzeitlich ausgeforschte Besitzer konnten das Tier nicht einfangen, teilte die Polizei mit.<BR \/><BR \/><BR \/>Sollte das Wallaby gesichtet werden, so sollte dies mitgeteilt werden, betonte die Exekutive. Vor der Sichtung des Wallaby war die Drohne des 20-Jährigen abgestürzt. Der junge Mann begab sich auf die Suche nach dem Gerät und stieß dabei auf das Tier.<BR \/><BR \/>Erst vor wenigen Tagen konnte ein ausgebüxtes Wallaby namens „Jecki“ in Osttirol wieder eingefangen werden ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/seit-mitte-august-abgaengig-kaenguru-jecki-ist-endlich-gefasst" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr dazu<\/a>).