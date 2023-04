Bären-Attacke in Slowenien: Spaziergänger angegriffen

In Slowenien durchschnittlich 2 Bärenangriffe pro Jahr

Der 57-Jähriger, der mit dem Hund und einer weiteren Person im Wald unterwegs war, wurde ins Bein gebissen. Seine Verletzungen sollen nicht lebensgefährlich sein, berichtete das Nachrichtenportal „24ur.com“.Die Gemeinde Škofljica rief die Einwohner zur Vorsicht beim Aufhalten in der Natur auf.In der Umgebung von Škofljica kam es laut Nachrichtenagentur STA bereits in Vergangenheit zu Bärenattacken. In dem Gebiet hatte im Jahr 2019 eine Bärin mit 2 Jungtieren gleich 2 Mal angegriffen.Im Durchschnitt gibt es im Land bis zu 2 Bärenangriffe jährlich, eine Ausnahme in den vergangenen 20 Jahren gab es 2019, als 3 Bärenattacken verzeichnet wurden. Die meisten Attacken endeten mit leichten Verletzungen, so die STA.Die Behörden in Slowenien wollen in den nächsten Jahren die Bärenpopulation von derzeit 1100 auf rund 800 reduzieren, um Konflikte mit Menschen zu vermeiden.Der Großteil der Bären soll im südlichen Teil des Landes abgeschossen werden. Im Vorjahr wurden insgesamt 234 Braunbären erlegt.Im Trentino hingegen wird noch immer darüber diskutiert, was mit Problembärin JJ4 passieren soll. Sie hatte vor einigen Wochen den 26-jährigen Andrea Papi getötet. Hier lesen Sie mehr dazu.