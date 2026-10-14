Ein Video, das ein Passant aufgenommen hat und in den sozialen Medien kursiert, zeigt, wie ein Mann an die Mauer der Kapuzinerkirche gedrängt wird und sich zu verteidigen versucht. Der andere schlägt und tritt auf ihn ein. Passanten verständigen die Ordnungskräfte, einer der beiden Männer wird schließlich mit dem Streifenwagen weggebracht.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1372617_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Vorfall ereignete sich laut der italienischen Tageszeitung „Alto Adige“ nur wenige Tage nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung in der Goethestraße ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/video\/media\/wilde-schlaegerei-in-der-bozner-altstadt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>). Laut Bernard Holzer, Dekan des Bozner Doms, haben sich die Probleme im Bereich zwischen Pfarrplatz, Kapuzinerpark und Dominikanerplatz in den vergangenen zwei bis drei Jahren verschärft. Immer wieder komme es zu Drogenhandel, Streit, Schlägereien und Verschmutzung.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1372620_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ab Jänner 2027 soll ein Sicherheitsdienst für zwei Jahre die besonders sensiblen Bereiche kontrollieren. Die Kosten teilen sich Land und Gemeinde im Verhältnis zwei zu eins. Bis dahin setzt die Quästur auf regelmäßige Streifen. Sollte sich die Lage durch den neuen Sicherheitsdienst nicht bessern, schließt Holzer auch ein Tor am Pfarrplatz nicht aus, um den Platz nachts abzusperren.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1372623_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Bürgermeister Claudio Corrarati spricht von rivalisierenden Gruppen, die um Gebiete für den Drogenhandel kämpfen. Auch Marco Manfrini, Vorsitzender des Stadtviertelrats Zentrum-Bozner Boden-Rentsch, bezeichnet die Lage als ernst. Die Anrainer hätten Angst, ihre Wohnungen zu verlassen.