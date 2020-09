Erneuter Corona-Test beim Papst negativ

Tagle war am Freitag bei einer Reise in seine philippinische Heimat positiv auf Corona getestet worden ( STOL hat berichtet ).Der Vatikan teilte am Freitag weiter mit, es gehe dem Kardinal gut; Krankheitssymptome seien nicht aufgetreten. Der Präfekt der vatikanischen Missionskongregation hat sich den Angaben zufolge auf den Philippinen in Quarantäne begeben.4 Tage zuvor, am 7. September, war der 63-Jährige nach Vatikanangaben in Rom einem Corona-Test unterzogen worden – mit negativem Resultat.

apa