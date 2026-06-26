<b>von Doris Ebner<\/b><BR \/><BR \/>Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Freitag gegen 3.15 Uhr. Indem sie mit einem Lieferwagen die Glasfront rammten, verschafften sich die Täter Zugang zum Geschäft, um mehrere Fahrräder sowohl aus dem Vitrinenbereich als auch aus der Werkstatt zu entwenden. Kurze Zeit später ergriffen sie die Flucht. <BR \/><BR \/>„Wir sind gerade noch dabei zu erörtern, welche Räder genau gestohlen wurden“, berichtete Geschäftsführer Lorenz Röggl am Freitagmorgen auf Nachfrage von STOL. Außerdem seien Handwerker bereits damit beschäftigt, die zerstörte Glasfront zumindest provisorisch zu reparieren – zum zweiten Mal innerhalb nur eines Monats. Bereits beim letzten Einbruch Ende Mai waren die Täter nämlich auf die gleiche Art vorgegangen und hatten mit ihrem Fahrzeug die Glastür zerstört, welche daraufhin ersetzt werden musste.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1328313_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Geschäftsführer Röggl ist angesichts der sich wiederholenden Vorfälle mittlerweile ratlos. „Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, wie wir uns vor weiteren Einbrüchen schützen sollen“, gesteht er. Die teuren Fahrräder würden schon jetzt im oberen Stock des Geschäfts gelagert oder ganz weggesperrt. Deshalb bliebe nur noch der weit radikalere Schritt, gar nichts mehr in die Vitrine zu stellen. „Das ist für ein Geschäft aber nicht die beste Lösung“, so Röggl. <BR \/><BR \/>Auch die Möglichkeit, vor dem Gebäude Betonpoller anzubringen, habe man bereits in Erwägung gezogen. „Wie am Beispiel der Sportlerfiliale in Peschiera deutlich wurde, gibt allerdings auch das keine hundertprozentige Sicherheit. Wer wirklich einbrechen will, lässt sich von ein paar zusätzlichen Hindernissen nicht abschrecken“, gibt Röggl zu bedenken. <BR \/><BR \/>Die Carabinieri haben die Ermittlungen zum Einbruch inzwischen aufgenommen. Die Täter konnten noch nicht geschnappt werden.