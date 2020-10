Erneuter Höchstwert von 1552 Neuinfektionen in Österreich

Die Neuinfektionen mit dem Coronavirus haben am Donnerstag in Österreich einen neuen Höchstwert erreicht. Mit Stand 9.30 Uhr am Donnerstag wurden binnen 24 Stunden 1552 Personen positiv auf Covid-19 getestet. 480 der Fälle wurden in Wien registriert, berichtete das Innenministerium. Am Donnerstag der vergangenen Woche waren es noch 1209 bestätigte Neuinfektionen.