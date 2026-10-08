Nach Angaben aus Saudi-Arabien wurden mehrere Geschosse abgewehrt.<BR \/>Zwei auf Riad abgefeuerte Raketen und eine weitere auf Chamis Muschait im Südwesten des Landes seien abgefangen worden, teilte der Sprecher des von Saudi-Arabien angeführten Militärbündnisses, Turki al-Maliki, mit. <BR \/><BR \/>Zu Schäden oder Opfern wurden zunächst keine Angaben gemacht.<BR \/>Augenzeugen berichteten der Deutschen Presse-Agentur von vier aufeinanderfolgenden Explosionen in Riad. Aus saudischen Sicherheitskreisen hieß es, es seien Trümmer abgefangener Raketen auf ein Terminalgebäude des Flughafens gefallen.