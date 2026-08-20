<BR \/>Die heftigen Unwetter halten die Feuerwehren im ganzen Land auf Trab. Besonders hart getroffen hat es <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/heftige-unwetter-mure-verschuettet-erholungsgebiet-und-strasse" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">einmal mehr das Gadertal<\/a>. Große Mengen an Geröll, Schlamm und Felsblöcken haben die Straße von St. Kassian zur „Capanna Alpina“ auf weiten Teilen verschüttet bzw. beschädigt. Sie ist derzeit nicht befahrbar.<BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte haben zahlreiche Wanderer und Bergsteiger evakuiert, die sich zum Zeitpunkt des Unglücks im Gebiet aufhielten. Insgesamt waren es rund 150 Personen. Indes wurden sechs weitere Personen, die sich weiter oben am Berg befanden, vom Notarzthubschrauber Aiut Alpin ins Tal geflogen. Ersten Informationen zufolge wurde niemand verletzt. <BR \/><BR \/>Die Aufräumarbeiten laufen auf Hochtouren. Laut Einsatzkräften wird die Straße wohl erst am morgigen Freitag wieder passierbar sein. Rund 50 Fahrzeuge befinden sich noch auf dem Parkplatz bei der „Capanna Alpina“. Vor Ort im Einsatz stehen die Freiwillige Feuerwehr von St. Kassian, das Weiße Kreuz, die Bergrettung und die Carabinieri.