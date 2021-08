Erneuter Murenabgang in Pflersch – Aufräumarbeiten laufen auf Hochtouren

Neben dem Ahrntal wurde auch Pflersch besonders stark von den Unwettern getroffen. Am Montag wurde der Zivilschutzalarm in Pflersch ausgelöst. Am Dienstagfrüh kam es erneut zu einem Murenabgang.