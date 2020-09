Erneuter Rückgang an Neuinfektionen in Italien

Die Zahl der aktiven Fälle kletterte auf 50.323, jene der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten stieg von 2846 auf 2977, teilte das Gesundheitsministerium am Montag mit. Auf Intensivstationen lagen 264 Patienten, 10 mehr als am Vortag.Gesundheitsminister Roberto Speranza rief am Montag die Italiener zu weiteren Opfern im Kampf gegen die Epidemie auf. „Es werden noch anstrengende Monate auf uns zukommen, in denen unser Einsatz notwendig sein wird. Die Regierungen können alles Erdenkliche gegen die Pandemie unternehmen, doch den wahren Unterschied macht das Verhalten der Menschen aus“, sagte der Minister.

apa