Ein erotisches Spiel nahm für einen 60-jährigen Südtiroler ein tödliches Ende. Wie die Tageszeitung „Alto Adige“ berichtet, wurde der Mann am Freitag, 2. Oktober, tot in seiner Wohnung in einer kleinen Gemeinde in Südtirol gefunden. Er lag auf dem Rücken auf seinem Bett und dürfte zu diesem Zeitpunkt bereits seit mehreren Stunden tot gewesen sein.<BR \/><BR \/>Angehörige hatten Alarm geschlagen, nachdem sie seit dem Morgen nichts mehr von dem Mann gehört hatten. Als die Carabinieri die Wohnung betraten, fanden sie den 60-Jährigen leblos vor.<BR \/><BR \/>Nach ersten Erkenntnissen dürfte Erstickung die Todesursache gewesen sein. Der Tod soll sich zwischen Donnerstag, 1. Oktober, und Freitag, 2. Oktober, ereignet haben.<h3>\r\nVermutlich gefährliches erotisches Spiel<\/h3>Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Mann Opfer einer sogenannten autoerotischen Asphyxie geworden sein könnte. Dabei wird die Sauerstoffzufuhr zum Gehirn im Rahmen einer sexuellen Praktik bewusst eingeschränkt. Eine solche Praktik kann jedoch innerhalb kürzester Zeit lebensgefährlich werden.<BR \/><BR \/>Nach den bisherigen Erkenntnissen soll ein Gegenstand aus Kunststoff – möglicherweise eine Art Plastiksack – die Atemwege blockiert haben. Ob dies tatsächlich die unmittelbare Ursache des Todes war, müssen die weiteren Untersuchungen klären.<h3>\r\nWar ein Videoanruf im Spiel?<\/h3>Eine weitere Hypothese der Ermittler ist, dass der 60-Jährige während des erotischen Spiels mit einer anderen Person per Videoanruf verbunden gewesen sein könnte. Ob es tatsächlich einen solchen Kontakt gab und welche Rolle eine mögliche andere Person gespielt haben könnte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.<BR \/><BR \/>Die genauen Umstände des Todes sind damit noch nicht abschließend geklärt. Die Ermittler versuchen nun, den Ablauf der letzten Stunden des Mannes zu rekonstruieren.