Erschwerter Wucher und Zuhälterei: Meraner (56) festgenommen

Die Finanzwache Meran hatte die Ermittlungen gegen den 56-Jährigen bereits 2021 im Auftrag der Bozner Staatsanwaltschaft aufgenommen. Dieser hatte mindestens in 2 Fällen 2 Menschen in Not Geld geliehen und dafür 24 Prozent Zinsen verlangt. Der Wucherkredit sei von den Schuldnern mittels Schecks, Schmuck oder Goldmünzen zurückbezahlt worden.Bei einer Hausdurchsuchung seien die Beamten der Finanzwache neben elektronischen Geräten auch auf einen handgeschriebenen „Schuldschein“ gestoßen, mit dem ein Schuldner dem Mann einen beachtlichen Teil seiner Wohnung in Meran überschrieben hat – für einen Preis, der laut Finanzwache weit unter dem Marktwert liege.Im Zuge weiterer Ermittlungen und Auswertung der elektronischen Geräte wurden zudem Indizien für Begünstigung von Prostitution und Zuhälterei gesichert. Denn die Finanzwache förderte zu Tage, dass der Meraner 4 Eigentumswohnungen an ausländische Prostituierte zu einer überhöhten Miete vermietet und für 3 Wohnungen die Miete schwarz kassiert haben soll.Zudem habe der Mann nicht nur gewusst, dass sich die Frauen prostituierten, er habe die Tätigkeit im Internet selbst beworben, als „Zwischenhändler“ für die Freier fungiert und teils an den Schäferstündchen teilgenommen.Vor dem Gesetz komme in Sachen Zuhälterei und Prostitution erschwerend dazu, dass 4 Frauen davon betroffen waren. Die Faktenlage gegenüber dem Meraner hat die Staatsanwaltschaft veranlasst, beim Untersuchungsrichter den Haftbefehl zu beantragen und 4 Immobilien zu beschlagnahmen.