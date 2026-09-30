In den späten Abendstunden vor einigen Tagen, kurz vor Mitternacht, wurden die Carabinieri zum Bahnhof in Neumarkt gerufen. Der Zugbegleiter eines Regionalzuges aus Bozen hatte die Beamten verständigt.<BR \/><BR \/>An Bord befanden sich zwei Männer, Jahrgang 1991 und 1994. Beide waren laut Angaben der Carabinieri offensichtlich alkoholisiert. Sie rauchten im Zug, waren ohne gültigen Fahrschein unterwegs und störten die anderen Fahrgäste.<BR \/><BR \/>Die beiden Männer, die beide keinen festen Wohnsitz in Italien haben und bereits polizeilich in Erscheinung getreten waren, wurden identifiziert und verwaltungsrechtlich bestraft.<BR \/><BR \/>Bei den anschließenden Kontrollen stellte sich zudem heraus, dass ihnen eine Mitteilung über die Wahl eines Zustellungsdomizils zugestellt werden musste. Diese stand im Zusammenhang mit einer früheren Anzeige der Bahnpolizei wegen Widerstands gegen einen Amtsträger.<h3>\r\nVerhalten in der Kaserne<\/h3>Für die weiteren Formalitäten wurden die beiden in die Carabinieri-Kaserne von Neumarkt gebracht. Dort hätten sie sich gegenüber den Beamten weiterhin unkooperativ und provokativ gezeigt.<BR \/><BR \/>Nach Abschluss der Kontrollen wurden sie zusätzlich wegen offensichtlicher Trunkenheit bestraft. Da keine weiteren Gründe für eine Festhaltung vorlagen, wurden beide anschließend wieder freigelassen.<BR \/><BR \/>Damit war der Einsatz für die Carabinieri allerdings noch nicht beendet.<h3>\r\nKurz darauf in einem Lokal<\/h3>Wenig später begaben sich die beiden Männer in ein bekanntes Lokal in Neumarkt, das sich gerade in der Schließungsphase befand. Als eine Mitarbeiterin ihnen mitteilte, dass sie sie angesichts ihres alkoholisierten Zustands nicht bedienen könne, sollen sie begonnen haben, die anwesenden Gäste zu belästigen.<BR \/><BR \/>Anschließend sollen sie eine Flasche Wein aus den Regalen des Lokals und sich damit entfernt haben.<BR \/><BR \/>Der Betreiber verständigte daraufhin die Carabinieri. Die Beamten nahmen erneut die Suche nach den beiden Männern auf und konnten sie schließlich ausfindig machen, als sie sich gerade aus dem Gebiet entfernten.<BR \/><BR \/>Die beiden wurden erneut in die Kaserne gebracht. Nach Abschluss der Erhebungen wurden sie wegen gemeinschaftlich begangenen Diebstahls auf freiem Fuß angezeigt.