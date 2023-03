Erst Sonne, dann Wolken: So wird das Wetter

Bereits am heutigen Samstag durften sich die Südtiroler über viel Sonnenschein freuen. Auch der Sonntag wird angenehm.„In der Früh bzw. am Vormittag ziehen aus Westen ein paar Wolken durch, sonst ist es sehr sonnig. Vor allem im Norden Südtirols bleibt es föhnig. Die Höchstwerte reichen von 7° im Hochpustertal bis 16° im Unterland“, schreibt der Südtiroler Landeswetterdienst.Am Montag jedoch ein anderes Bild: Dann nämlich „trübt es sich ein, aber nur vereinzelt kommt es zu leichten Schauern“, so die Prognose.Der Dienstag verläuft dann laut Wetterdienst wechselnd bewölkt. Am Mittwoch werden die Wolken wieder dichter, am Nachmittag bzw. abends könnte es im Norden des Landes zu leichten Niederschlägen kommen.