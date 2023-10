Erst Einbruch, dann Geisterfahrt: 51-Jähriger ins Gefängnis

Einbruch ist nicht gleich Einbruch: Das Eindringen in private Wohnbereiche – wo man sich sicher fühlen können sollte – wird besonders streng geahndet, und zwar mit Haftstrafen von 4 bis zu 7 Jahren. Wer in ein Wohnmobil einbricht, dem drohen deshalb dieselben Strafen wie für einen Wohnungseinbruch.Dem aus Kroatien gebürtigen 51-Jährigen wurde zur Last gelegt, am 14. Mai vorigen Jahres gemeinsam mit einem Komplizen und einer Komplizin um 3 Uhr nachts bei der Raststätte Laimburg in das Wohnmobil von bundesdeutschen Urlaubern eingebrochen zu sein, während diese darin schliefen. Die Täter erbeuteten eine Markentasche im Wert von 1200 Euro sowie 50 Euro in bar.Eine Streife der Straßenpolizei ertappte die Verdächtigen auf frischen Tat, doch diesen gelang es noch, in ihren VW Polo zu springen und die Flucht zu ergreifen. Dabei setzten sie laut Anklage das Leben anderer Verkehrsteilnehmer aufs Spiel, indem sie als Geisterfahrer auf der Autobahn fuhren.Kurz vor Neumarkt ließen sie das Auto zurück und wollten zu Fuß weiter fliehen, sie wurden aber bald von den Polizeibeamten gestellt. Während sich der zweite Mann und die Frau gesondert verantworten müssen, verurteilte Richter Stefan Tappeiner den 51-jährigen jetzt zu 5 Jahren und einem Monat Haft sowie zu 1400 Euro Geldstrafe. Der Mann war längere Zeit flüchtig und konnte im August in Mailand dingfest gemacht werden. Er bleibt in sicherer Verwahrung im dortigen Gefängnis, wo er auch eine Haftstrafe wegen eines anderen Vergehens abbüßen muss.