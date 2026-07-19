<BR \/><BR \/>Gegen 10 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Terenten am heutigen Sonntag wegen eines Fahrzeugbrandes alarmiert. Wie sich herausstellte, hatte der Lenker des betroffenen Autos bemerkt, dass Rauch aus der Motorhaube aufstieg, während er in Richtung Pertinger Alm unterwegs war.<BR \/><BR \/>Sofort hielt der Lenker an – in der Nähe des Bauernhofs einer Familie, deren Mitglieder bei der Feuerwehr sind, und noch vor Eintreffen der Kameraden der FF Terenten mit den Löscharbeiten begannen. Die alarmierten Wehrleute kümmerten sich noch um die Nachlöscharbeiten. <BR \/><BR \/>Als die Mannschaft nach abgeschlossenem Einsatz wieder ins Gerätehaus einrücken wollte, wurde deren Kommandant erneut von der Landesnotrufzentrale alarmiert: Diesmal stieg Rauch vom Dach eines Stadels auf einem Bauernhof auf.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1337793_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein ehemaliger Feuerwehrmann war zufällig am betroffenen Bauernhof vorbeigefahren und hatte den Rauch bemerkt. Er informierte umgehend den Eigentümer des Grundes und des Stadels, der daraufhin den Notruf absetzte. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1337796_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Brand am Dach des Stadels ist ersten Erkenntnissen zufolge von der darauf installierten Solaranlage ausgegangen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1337799_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Wie auf den Bildern zu sehen ist, sind nur einzelne Paneele betroffen, laut Einsatzkräften hatten die Flammen aber begonnen, auf das darunterliegende Holz überzugreifen und die Gefahr größerer Schäden an der gesamten Struktur damit erhöht. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1337802_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Dank des raschen Einsatzes blieb der Schaden begrenzt – die Wehrleute konnten nach einer halben Stunde ins Gerätehaus einrücken.